Honorata Skarbek niedawno nagrała świąteczną piosenkę "Święta cały rok", którą jej fani już pokochali. Wy możecie na nią zagłosować w naszej sondzie na najlepszy polski utwór związany z okresem bożonarodzeniowym. Wokalistka przyznała, że ta piosenka dużo ułatwiła jej podczas wizyty w domu rodzinnym. Dlaczego?

Ja nigdy nie śpiewam swoich piosenek przy rodzinnym stole i bardzo tego nie lubię, jak ktoś tak na zawołanie mówi: "No dobra. To teraz zaśpiewaj coś Honoratka." Ale teraz będzie fajnie, bo kiedy zostanę poproszona o pośpiewanie jakiejś piosenki to będę mogła wcisnąć tylko "play" no i będą sobie słuchać świątecznej piosenki"