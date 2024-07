Chyba nikt nie spodziewał się, że Honorata Skarbek tak szybko odpadnie z "Tańca z Gwiazdami". Mimo wysokich not od jurorów, gwiazda musiała pożegnać się z show już w drugim odcinku. Tuż po wynikach głosowania, na swoim Facebooku umieściła krótki status. Była zszokowana decyzją widzów. Przypomnijmy: Honey w szoku po porażce w "TzG". Znalazła jeden pozytywny aspekt

Emocje już trochę opadły, dlatego też Honorata dopiero teraz postanowiła szczerze powiedzieć o swoim udziale w tanecznym show. Artystka pogodziła się ze swoją porażką. Wie, że takie są po prostu zasady. Choć treningi mocno dały jej w kość, wspomina je bardzo dobrze i będzie za nimi tęsknić:

Niestety, jak zapewne większość z Was wie, ja i mój partner Kamil Kuroczko, w zeszły piątek pożegnaliśmy się z programem Taniec z gwiazdami. Według punktacji jury zajęliśmy wysokie trzecie miejsce w tabeli, natomiast zabrakło nam sms od widzów. Ile ja już się teorii na ten temat nasłuchałam dlaczego tak, a nie inaczej. Co kolejna osoba to inna teoria spiskowa haha :) Osobiście sama nie wiem w jaki sposób działa telewizja i myślę Kochani, że nie ma sensu tak bardzo negatywnie wypowiadać się na temat tego, co się wydarzyło :) Pamiętam, że nie raz prosiłam w myślach, żeby dany trening był moim ostatnim, kiedy wracałam do domu i nie mogłam chodzić z bólu, tylko płakałam z zaciśniętymi zębami. Teraz zaś, nie wyobrażam sobie, co ja zrobię z tym wolnym czasem, który zostanie pustką nie do wypełnienia przez najbliższy czas. - pisze na swoim blogu Honorata