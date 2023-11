Śmierć Kory wstrząsnęła całą Polską. Dla wielu pokoleń była nie tylko uwielbianą artystką, ale też niezwykłym symbolem buntu, niezależności, wolności. Wokalistka zmarła tydzień temu w sobotę. Tego samego dnia we Wrocławiu odbywał się koncert z cyklu Męskie Granie. Na scenie widzowie mogli zobaczyć niezwykły hołd dla Kory w wykonaniu muzyków z Krzysztofem Zalewskim na czele.

Odeszła wielka artystka, odeszła wielka kobieta. Choć nie znaliśmy jej osobiście, to dotknęła każdego z nas, jak dotknęła każdego z was. Każdy, kto się urodził w Polsce jest nasiąknięty jej sztuką - mówił Krzysztof Zalewski na koncercie we Wrocławiu.