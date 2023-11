1 z 4

Kora swój azyl znalazła w domu na Roztoczu. To tam mieszkała przez lata z Kamilem Sipowiczem i swoimi zwierzakami. Z dala od mediów i paparazzi. Tam świętowała swoje ostatnie urodziny. Tam zmarła 28 lipca w noc najdłuższego zaćmienia księżyca. Przy Korze byli jej najbliżsi. To była niezwykła noc i niezwykłe pożegnanie. Jak wyglądało? Pierwszy raz o tym, co działo się w domu na Roztoczu powiedziała Magdalena Środa.

Odchodziła w noc, w którą wszyscy na świecie gapili się w niebo, na księżyc. Symbol kobiecych mocy. Długo się chował, znikał, a potem spektakularnie odsłaniał. Rozpaliliśmy "szamańskie" ognisko, postawiliśmy na łące lunetę, choć i tak gołym okiem było lepiej widzieć tę przemianę. Opowiadaliśmy jej o niej, trzymając za rękę, głaszcząc, szepcząc. Nie było już kontaktu, ale musiała nas słyszeć. Boginie słyszą wszystko. I nie umierają - zdradziła Magdalena Środa w "Newsweeku".

Co jeszcze działo się w domu na Roztoczu? Zobacz kolejny slajd!

Zobacz: Wstrząsające szczegóły choroby Kory! Lekarze stawiali złą diagnozę przez lata?