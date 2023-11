Znamy zwycięzcę Eurowizji 2019! Najpopularniejszy w Europie konkurs piosenki został rozstrzygnięty. W tym roku zwycięża Holandia! Jej reprezentantem był Duncan Laurence.

W 2019 roku impreza miała swój finał Tel Awiwie w Izraelu. Niestety, nie zobaczyliśmy w nim Polaków -zespół Tulia, który reprezentował nasz kraj, nie przeszedł do finału show i nie wyjechał do Izraela.

Podczas finałowego koncertu 18 maja na scenie podziwialiśmy artystów z takich krajów, jak: Macedonia, Holandia, Albania, Szwecja, Rosja, Azerbejdżan, Dania, Norwegia, Szwajcaria, Malta, Grecja, Białoruś, Serbia, Cypr, Estonia, Czechy, Australia, Islandia, San Marino, Słowenia. Oprócz tego pojawili się artyści z krajów "Wielkiej Piątki": Włoch, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Na scenie nie zabrakło także zwycięzcy zeszłorocznej Eurowizji.

Kim jest Duncan Laurence?

Duncan Laurence jest 25-letnim piosenkarzem. Ukończył Akademię Rockową w Tilburgu. Tworzył teksty w Londynie i Sztokholmie. W 2014 brał udział w programie "The Voice of Holland". Niestety, odpadł w odcinku półfinałowym. Podczas 64. Konkursu Piosenki Eurowizji reprezentował Holandię piosenką „Arcade”. Już przed konkursem uchodził za jednego z trzech głównych faworytów do zwycięstwa.

Polska poza finałem Eurowizji 2019

Przypomnijmy, Polska brała udział w pierwszym półfinale Eurowizji 2019. Niestety, zespół Tulia z piosenką "Pali się (Fire of Love)" nie przeszedł dalej. Rok temu ta sztuka nie udała się również Gromee'mu. Panie tuż po swoim występie podziękowały za wsparcie fanom. Niestety, większość widzów nie zostawiła na nich suchej nitki. Z kolei zagraniczni dziennikarze, eksperci i polskie gwiazdy stanęły w jej obronie!

Eurowizję 2019 wygrał Duncan Laurence