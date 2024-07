Polskie gwiazdy szybko podpatrzyły modę na kapelusze z dużym rondem, które stał się hitem na pokazie Saint Laurent wiosna-lato 2013. Ten typ nakryć głowy, obok meloników i kolorowych czapek, urozmaici zarówno codzienne, jak i wyjściowe zestawy oraz ciekawie podkręci wasz styl. W tym sezonie w sklepach (np. H&M, New Look, Topshop) znajdziecie mnóstwo propozycji w bardzo atrakcyjnych cenach.

Więcej o kapeluszach przeczytacie tutaj>>>

My polecamy wam łączyć modne kapelusze z miejskimi stylizacjami, tak aby uzyskać efekt nonszalancji, którego miłośniczkami są m. in. Maja Sablewska i Anja Rubik. Jeśli jesteście ciekawe kto jeszcze kocha ten trend, zajrzyjcie do naszej galerii.



Tak polskie gwiazdy prezentują się w stylowych kapeluszach: