Henio Majdan to zdecydowanie synek tatusia! Tylko spójrzcie jak reaguje na widok Radka Majdana 

Narodziny Henryka to z pewnością spełnienie jednego z największych marzeń Radosława Majdana. Sportowiec już od ponad 2 miesięcy jest dumnym ojcem i z chęcią dzieli się zdjęciami ze swoim synkiem na Instagramie. Właśnie pokazał serię zdjęć, które udowadniają, że Henio to zdecydowanie synek tatusia! Wystarczy spojrzeć na reakcję malucha na widok taty! Uwaga, te zdjęcia mogą was rozczulić!

Henio Majdan to synek tatusia!

Radosław Majdan zdecydowanie przeżywa teraz jeden z najpiękniejszych momentów swojego życia! Wszystkie wolne chwile spędza z wymarzonym i wyczekanym synkiem, który urodził się już nieco ponad 2 miesiące temu. Henio rośnie jak na drożdżach i z dnia na dzień przynosi swoim rodzicom coraz więcej szczęścia oraz powodów do dumy. Radek opublikował właśnie serię zwyczajnych zdjęć z synkiem. Najpiękniejsze w nich jest to, że uchwyciły prawdziwe emocje! W końcu to nie techniczna jakość jest najważniejsza! Na zdjęciu widać małego Henia, który szeroko uśmiecha się na widok swojego taty:

Za jeden uśmiech Twój..💙😍☀️😘😘😘 - napisał Radek

Na zdjęcie zareagowała Małgorzata Rozenek, wyznając:

- Kocham Was ❤️❤️❤️

- My też bardzo kochamy Mamusię😍❤️💙😘 - odpisał Radek

Internauci również nie umieli przejść obok takiego zdjęcia obojętnie! Właśnie takie fotografie cenią najbardziej! Niekoniecznie muszą być najlepszej jakości, najważniejsze jest to, co na nich zostało uchwycone. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów zauroczonych małym Heniem:

- Wyczekany, ukochany.... był panu pisany ten Słodziak i jeśli wydaje się panu, że już bardziej kochać nie można, to pokocha go pan z czasem jeszcze mocniej...

- Zdjęcie to wywołało na mojej twarzy uśmiech. Kocham dzieci, a Henio to fantastyczny słodziak.

- Uśmiech piękny jak u Mamy 😍

- Maluszek jak się uśmiecha ❤️❤️😂

- Mały słodziaczek :D Jaki piękny uśmiech dla Taty :)))...Cudnego macie synka :))

Henryk Majdan już podbił serca internautów, ciekawe co będzie, kiedy dorośnie!

