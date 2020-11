Henio Majdan to wykapany tata! Te zdjęcia są tego dowodem! "Genów nie oszukasz"

Małgorzata Rozenek na swoim Instagramie pochwaliła się uroczymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć jej męża Radosława i małego Henia. Fotografie natychmiast stały się hitem sieci - teraz już nie ma żadnych wątpliwości, że Henio to wykapany tata. Podczas wspólnego oglądanie meczu, ojciec i syn wyglądają identycznie. Fani są zgodni - genów po prostu nie da się oszukać! Musicie to zobaczyć!

Zobacz także: Małgorzata Rozenek z rodziną w przebraniach z "Opowieści Podręcznej". Dosadnie skomentowała, dlaczego usunęła wpis o decyzji TK

Henio Majdan to wykapany tata! Te zdjęcia są tego dowodem!

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, dzięki czemu na bieżąco wiemy, co słychać u rodziny Majdanów. Odkąd tylko Henio przyszedł na świat, na instagramowym koncie gwiazdy co chwila pojawiają się przeurocze ujęcia, gdzie w roli głównej występuje jej najmłodszy syn. Te fotografie zawsze rozczulają internautów, którzy często zostawiają w komentarzach mnóstwo komplementów.

Ale najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek po prostu rozbiły bank! Gwiazda "przyłapała" swojego męża jak razem z Henryczkiem ogląda mecz. Wygląda na to, że tata chce już od pierwszych chwil życia zaszczepić w swoim synku miłość do piłki nożnej. Jednak to nie sam fakt oglądania meczu jest najbardziej istotny, a... sposób w jaki robi to Radosław Majdan z Heniem. Ich miny i gesty wyglądają identycznie!

Radzio od dzieciństwa ma taki zwyczaj, że jak jest skupiony, albo o czymś intensywnie myśli to łapie się i międli za ucho 😁🤷‍♀️😂 nie wiem dlaczego tak ma, ale ma💁‍♀️😁😂 spójrzcie teraz na Henrysia 😁 No cóż #niedalekopadajabłkoodjabłoni 😂😂😂 #jakiojciectakisyn 🤷‍♀️❤️ oczywiście oglądają mecz🤦‍♀️😉😁 - napisała pod zdjęciami Małgorzata Rozenek.

Oczywiście to niezwykłe podobieństwo zauważyli również fani!

- Hahaha no nie mogę 😂 geny są niesamowite. 😂 - Genów nie oszukasz 😂😂😂 - Henio słodki i jaki już duży jest 🤗❤️ wypisz wymaluj tatuś 😂😍 - Jak słodko geny robią swoje👍A Henryk słodki😍 - O jak słodko ❤️ ale kiedyś będzie ubaw z takich pamiątkowych zdjęć ❤️ - piszą fani.

Koniecznie zobaczcie najnowsze zdjęcia, którymi pochwaliła się Małgorzata Rozenek! My w pełni zgadzamy się z fanami gwiazdy - genów nie da się oszukać! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo)

Małgorzata Rozenek bardzo często chwali się fotografiami, na których możemy zobaczyć Henryczka. Maluch za chwilę skończy już 5. miesięcy!