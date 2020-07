Henio Majdan śpi jak król. Za ten wiklinowy koszyczek Małgorzata Rozenek zapłaciła fortunę!

Małgorzata Rozenek pokazała nowe zdjęcie Henia w przepięknym wiklinowym koszu. Za takie luksusowe mobilne łóżeczko dla dziecka trzeba zapłacić fortunę! Gdzie i za ile można je kupić? Sprawdziliśmy!

Małgorzata Rozenek przeżywa jeden z najszczęśliwszych okresów swojego życia. Nieco ponad miesiąc temu powitała na świecie swojego trzeciego synka. Pokój, jaki dla niego przygotowała wraz z Radosławem zrobił ogromne wrażenie, jednak wyposażenie dla malucha wciąż się powiększa!

Szczęśliwa mama pokazała nowe zdjecia Henryczka, jednak nie sposób nie zwrócić uwagi na przepiękny, spersonalizowany wiklinowy kosz, w którym maluch spędza drzemki.

Henryk bardzo go lubi a dźwięk jaki wydają kółka, kiedy się nim jeździ, dobrze go usypia 😁 Moim zdaniem to dużo praktyczniejszy zakup niż kosz mojżeszowy, z którego dużo szybciej się wyrasta i który ma dużo mniej zastosowań, a do tego: to śliczny element wystroju wnętrza, a dla rodziców ze słabą pamięcią, wystarczy spojrzeć na kosz i znowu się wie jak Wasze dziecko ma na imię 😂 Piękne i pożyteczne 😁 - zażartowała na Instagramie