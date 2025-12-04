Pisarka i artystka Dorota Masłowska stanowczo zareagowała na debiutancki utwór muzyczny Heleny Englert. W singlu zatytułowanym "Pani domu", Englert - występująca pod pseudonimem HELA - użyła wersu "prawdziwa pani domu robi kanapki z hajsem", który Masłowska uznała za zapożyczony z jej twórczości. W swoim publicznym wpisie autorka żąda natychmiastowego usunięcia tej frazy, nazywając sytuację "ordynarną kradzieżą". Poznajcie szczegóły.

"Kanapki z hajsem" – co wzbudziło kontrowersje?

Dorota Masłowska podkreśliła, że charakterystyczna fraza "kanapki z hajsem" pochodzi z jej utworu „Hajs” nagranego w ramach projektu Mister D. Pisarka zauważyła, że jej twórczość często przenika do języka potocznego, jednak w tym przypadku, według niej, doszło do przekroczenia granic - nazwała sytuację „biedą, w której trzeba brać cudze i podawać jako swoje". Na swoim Instagramie Masłowska zaapelowała do wytwórni KAYAX, która wydała singiel Heleny Englert:

HALO Kayax ŻĄDAM NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA MOJEJ FRAZY Z UTWORU Pani domu Helena Englert. Nie wiem, jak to zrobicie, chyba musicie cofnąć czas. Ale chcę by było jasne: to jest ordynarna kradzież. kanapki z hajsem były błyskotliwe 10lat temu. Albo wcale. Jednak to ja je zrobiłam. Specyfika tego co piszę jest taka, że te różne frazy stosunkowo często trafiają do obiegu języka potocznego i artystycznego. Najczęściej jestem szczęśliwa i dumna, gdy młode artystki i artyści przetwarzają dalej moją sztukę swoją wyobraźnią. Niestety w tym wypadku tak nie jest. Już taka bida, że trzeba brać czyjeś i podawać jako swoje?

W swoim singlu Helena Englert, jako HELA, śpiewa:

PRAWDZIWA PANI DOMU ROBI KANAPKI Z HAJSEM SZKODA ŻE NIE MAM KOMU

Dorota Masłowska, jako Misert D., w singlu "Hajs", śpiewała:

Nie chcę, nie chcę z kiełbasą, I nie chcę, nie chcę z masłem, Zrób mi kanapki z hajsem

Wybuch afery w sieci. Internauci podzieleni

Wpis Doroty Masłowskiej wywołał szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci szybko podzielili się na dwa obozy. Jedni wspierają pisarkę, twierdząc, że Englert powinna zapytać o zgodę na wykorzystanie wyrazistej frazy, która jednoznacznie kojarzy się z twórczością Masłowskiej.

Problemem dla mnie jest nie tyle sama fraza, co użycie jej w utworze i estetyce, które ciężko nazwać inaczej niż kopią projektu Mister D

Też mi się wydawało, że już to gdzieś słyszałem

Czekałam na to i poszło szybciej nawet niż się spodziewałam. Walcz o swoje kanapki z hajsem.

Inni natomiast uznają, że użycie takiego zwrotu nie musi oznaczać kradzieży, a samo sformułowanie nie jest na tyle unikalne, by je zawłaszczać.

Chciałbym sie upewnić, ze tutaj zarzutem jest użycie dwóch słów piosence, które użył ktoś wcześniej? I to jest wg was kradzież?

Rozumiem, że gdyby Dorota Masłowska dalej była raperką, to uznałaby tę tekstową pożyczkę za normalny dozwolony follow-up, a nie skandaliczną kradzież?

Przecież w muzyce non stop coś jest samplowane, cytowane i klejone z miliona zapożyczeń.

Czy wytwórnia Kayax zareaguje na żądania?

Dorota Masłowska skierowała swoje żądania nie tylko do samej Englert, ale również do wytwórni muzycznej Kayax, odpowiedzialnej za dystrybucję utworu. Do tej pory ani Helena Englert, ani Kayax nie opublikowali oficjalnego stanowiska w sprawie.

A Wy co o tym sądzicie?