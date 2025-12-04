Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli był jednym z najgłośniejszych tematów w polskim show-biznesie w 2025 roku. Para stanęła przed sądem, gdzie formalnie zakończyła swoje małżeństwo. Byli już małżonkowie ustalili wspólnie zasady opieki nad swoimi dwiema córkami. Nieoczekiwanie na temat rozwodu wypowiedziała się Agnieszka Kaczorowska.

Agnieszka Kaczorowska reaguje na pytanie o rozwód

W wywiadzie udzielonym Marzenie Rogalskiej, Agnieszka Kaczorowska została zapytana o rozwód. Prowadząca wymownie nawiązała do tematu, mówiąc:

Zauważyłam, że w show-biznesie, jak się rozpadają związki, to (…) mężczyznom dużo więcej uchodzi i trochę nie mam na to zgody

Na reakcję Agnieszki Kaczorowskiej nie musiała długo czekać, a jej odpowiedź nie pozostawiła wątpliwości. Tancerka i celebrytka powiedziała stanowczo, że nie zamierza komentować swojego życia osobistego, choć nikt nie zna jej dokładnej historii.

Ja w ogóle jestem daleka od jakiegokolwiek tłumaczenia czegokolwiek, ponieważ to jest moje życie. Nikt, absolutnie nikt nie zna mojej prawdziwej historii, wszystkich szczegółów mojego życia. (…) dlatego ja nie będę i nigdy już tego nie zrobię. Nigdy tego nie zrobiłam i nigdy tego nie zrobię

Od momentu rozstania z Maćkiem Pelą Kaczorowska konsekwentnie unika wypowiedzi w tym temacie. Inaczej postąpił jej były już mąż, który na samym początku nie szczędził pikantnych szczegółów.

Nowe życie Agnieszki Kaczorowskiej u boku Marcina Rogacewicza

Po rozwodzie z Maciejem Pelą Agnieszka Kaczorowska rozpoczęła nowy etap w swoim życiu. Tancerka od pewnego czasu jest związana z Marcinem Rogacewiczem, któremu też partnerowała w "Tańcu z gwiazdami". Choć para początkowo ukrywała swoje uczucie, w jednym z odcinków oficjalnie potwierdzili związek i od tamtej pory coraz śmielej pokazują się razem publicznie.

Mimo iż relacja Kaczorowskiej i Rogacewicza budzi dość skrajne emocje, oni skupiają się na sobie, unikając bezpośredniego komentowania sprawy. Sama Agnieszka przyznała w rozmowie z Marzeną Rogalską, że dziś nie obchodzi jej już, co powiedzą o niej inni.

To jest taka wolność życia na własnych zasadach. To jest wolność w ogóle życia. (…) Jak mnie ludzie ocenią, co sobie pomyślą, czy cokolwiek się wydarzy, tylko działasz z poziomu pewności, intencji i tego, czego ty chcesz

Fot. Anita Walczewska/East News

