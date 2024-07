Anna Lewandowska pokazała okładkę swojej nowej książki. Druga publikacja trenerki nosi tytuł "Zdrowe gotowanie by Ann" i jest to książka kucharska ze zdrowymi przepisami. Pierwsza książka wydana przez Annę Lewandowską pt. "Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską" okazała się wielkim sukcesem, czy z drugą również będzie podobnie? Niewykluczone! Żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się okładką swojego nowego dzieła w social media i natychmiast zyskała tysiące polubień. Jednak nie wszyscy równie entuzjastycznie podchodzą do najnowszej książki trenerki. Pod postem z okładką pojawiły się również hejty.

Pani Anno! Mam pytanie. Jak Pani myśli, czy rodziny mające dochodu około 2 tys. zł na m-c, są w stanie zdrowo i fit się odżywiać? Bo ja myślę, że nie. A Pani bajka mija się chyba z rzeczywistością. Liczę na odp. - napisała jednak z fanek Anny Lewandowskiej.

Pod komentarzem natychmiast rozgorzała dyskusja, czy faktycznie można odżywiać się zdrowo, nie wydając przy tym majątku. Głos w sprawie zabrała sama Lewandowska.

Tak myślę i udowadniam to w tej książce. Proponuję wiele przepisów na każdą kieszeń - napisała autorka "Zdrowego gotowania by Ann".

Jednak nie wszystkich te zapewnienia przekonały.

Przecież Anna sama była w gorszej sytuacji finansowej niż ty. No... ale kilka milionów zł później zapomina się każdemu, że chowało się na pasztetowej - skomentowała jedna z fanek.

To nie pierwszy raz, kiedy Anna Lewandowska pada ofiarą hejtu. Wielokrotnie już zarzucano jej, że proponowane przez nią przepisy są zbyt drogie na kieszeń przeciętnego Polaka. A Wy co o tym sądzicie? Da się odżywiać zdrowo i tanio? Zabierzcie głos w naszej sondzie!

Anna Lewandowska pokazała okładkę nowej książki "Zdrowe gotowanie by Ann".

Pod postem wybuchła dyskusja! Jedna z fanek zarzuciła trenerce, że proponuje zbyt drogie dania.

Anna Lewandowska odpowiedziała na zarzuty fanki.

Trenerka od dawna lansuje modę na zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie czasu.

