Anna Lewandowska napisała drugą książkę! Pierwsza "Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską" okazała się wielkim sukcesem. Przy okazji premiery było bardzo gorąco, ponieważ internauci zarzucili gwieździe, że proponuje śniadania za 50 złotych! Anna Lewandowska wytłumaczyła się z tego, ale ta historia ciągnęła się za nią bardzo długo. Jak się okazuje trenerka wcale nie próżnuje, a już za kilka tygodni ukaże się jej druga książka. Co w niej znajdziemy? Tak jak napisała gwiazda - pojawią się w niej zdrowe przepisy, które możemy robić na śniadania, obiady czy kolacje. Lewandowska pokazała też pierwsze zdjęcie z książki, które zostały wykonane w ciepłych krajach. Wesołą nowiną trenerka pochwaliła się w mediach społecznościowych:

BĘDZIE KSIĄŻKA‼ Kończę prace nad nową książką. Sesja zrobiona, wprowadzam ostatnie poprawki, pisanie...Trafi do księgarń za kilka tygodni‼✔ To duży zestaw przepisów na zdrowe dania. Różne: z warzyw, mięsa, kaszy. Są tam przepisy na sałatki i na zupy. I na koktajle, które sobie ukochałam, bo są lekkie, smaczne i bardzo bogate w wartościowe składniki. Uznałam, że warto podzielić się z Wami moimi pomysłami kulinarnymi, bo wciąż jeszcze zdarza mi się słyszeć, że trudno utrzymać zdrowy reżim, kiedy człowiek jest zapracowany i nie ma głowy do kombinowania w kuchni. Pewnie – łatwiej kupić drożdżówkę niż zrobić sałatkę. Ale czy warto się zapychać bułą pełną pszennej mąki, cukru i złego tłuszczu?Mam nadzieję, że tak duża porcja przepisów, którą możecie stale mieć pod ręką sprawi, że stracicie okazję do wymówek, a zyskacie możliwość dobrej zabawy w kuchni.

Trenerka podkreśla, że nikt nie musi ich przyrządzać dosłownie w taki sposób, jak jest podane w książce. Mogą one stanowić inspirację do tego, aby zacząć zdrowo jeść:

Anna Lewandowska zwróciła też uwagę na to, że osoby, które przeszły na zdrowy tryb życia często wyłamują się z niego przy okazji wakacji czy luźniejszych dni.

Mam wielka nadzieję na to, że przepisy przydadzą się do zapełnienia zdrowymi potrawami Waszych pudełek na drugie śniadanie lub lunch. To nadal jest pięta achillesowa wielu osób, które weszły w zdrowy tryb życia. Będąc w pracy, w szkole, w podróży tak łatwo usprawiedliwić odstępstwa od zdrowego jadłospisu. Tymczasem wystarczy poświęcić kwadrans poprzedniego dnia wieczorem, by zrobić sobie kolorowy i aromatyczny zestaw do pudełka.