2 z 5

Nie żałujesz, że nie umiesz stać z boku?

– Nie! Przynajmniej mogę sobie spojrzeć w twarz! Nie potrafiłabym np. nie wspierać praw kobiet czy środowisk LGBT. Przecież wielu moich znajomych artystów, normalnych, bardzo dobrych, uczciwych ludzi, to geje czy lesbijki. Oglądamy ich w telewizji. Czy jakbyśmy dowiedzieli się, że uwielbiany Iksiński jest gejem, to przestalibyśmy go lubić albo oglądać serial czy film, w którym gra? Lub słuchać jego muzyki? Jestem za tym, żebyśmy wzajemnie szanowali i akceptowali siebie, swoje poglądy i przekonania. Nie rozumiem tego, co ostatnio zdarzyło się w Białymstoku. To potworne. Nie możemy pozwalać na agresję, bo to do niczego dobrego nie prowadzi! Mam nadzieję, że ci agresorzy zrozumieją to prędzej niż później. Ale jestem też przeciwna drwieniu z religii, obrażaniu Maryi czy innych symboli wiary

Powiedziano ci wprost, czemu masz odejść?

– Usłyszałam, że jest mnie za dużo w TVP. Ale szczerze mówiąc, najbardziej zabolała mnie sytuacja związana z występem na festiwalu w Opolu, na którym miałam zaśpiewać jeden utwór na koncercie literackim. Miałam już aranż do piosenki, wszystko było zaplanowane, ale po ponad miesiącu usłyszałam, że do tego nie dojdzie, bo są cięcia kosztów. Ten utwór został wykonany na koncercie, więc komuś i tak musieli zapłacić. A poza tym nie miałam wygórowanych stawek w TVP. To bzdura.

Co miałaś zaśpiewać?

– Nie powiem ci, bo będzie przykro koleżance, która mnie „zastąpiła”.