Heidi Samuel, a wszystkim znana jako Heidi Klum to niemiecka topmodelka, która pracowała z największymi. Jej kariera na dobre rozkwitła, kiedy z Paryża przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie nawiązała współpracę z marką bieliźniarską, Victoria's Secret i brała udział w spektakularnych pokazach obok Naomi Campbell. Tam też poznała mężczyznę, z którym była w krótkotrwałym związku. Jego owocem jest córka Leni.

Ponadto modelka ma jeszcze trójkę dzieci z późniejszego małżeństwa z Sealem, które skończyło się 3 lata temu. Klum postanowiła ostatnio wybrać się z dwoma córkami do teatru na kultową sztukę "Dziadek do orzechów". Widać, że dziewczynki już od małego chcą iść w ślady mamy i wyglądały tak samo elegancko jak ona. Uwagę szczególnie przyciągała starsza, która do wyróżniającej się fioletowo-cekinowej sukienki założyła wysokie szpilki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Leni ma zaledwie 10 lat!

Przesada?

