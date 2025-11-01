Heidi Klum co roku zaskakuje fanów kreatywnym przebraniem na Halloween. Nie bez powodu jest powszechnie uważana za niekwestionowaną królową tego święta. Tym razem nie obniżyła poprzeczki, a charakteryzacja celebrytki jak zwykle zaskoczyła jej fanów. Gwiazda przebrała się za mityczną meduzę.

Tak Heidi Klum przebrała się na Halloween

Co roku w Halloween gwiazdy polskiego i światowego show-biznesu prześcigają się w pomysłach na oryginalny kostium. Fani z niecierpliwością czekają na ten dzień, by zobaczyć, czym razem zaskoczą ich znani celebryci. Choć wśród gwiazd nie brakuje pomysłowych przebrań, to właśnie Heidi Klum od lat uznawana jest za prawdziwą królową Halloween. Jej kostiumy niezmiennie zachwycają rozmachem i kreatywnością - była już między innymi włochatą małpą, barwnym motylem, Fioną ze "Shreka", potworem z kosmosu czy nawet robakiem. W tym roku jednak po raz kolejny przerosła samą siebie.

Gwiazda od lat organizuje jedną z najgłośniejszych imprez halloweenowych w Hollywood, na której za każdym razem zachwyca niebanalnym przebraniem. Tym razem przeobraziła się w mityczną meduzę, która zamieniła swojego męża w kamień. Przygotowanie tego niezwykle wymagającego kostiumu zajęło ponad pięć miesięcy, a sam proces charakteryzacji przed imprezą trwał aż dziesięć godzin i wymagał pracy całego zespołu specjalistów.

Myślałam o Meduzie od dłuższego czasu, ponieważ przez lata widziałam mnóstwo Meduz i pomyślałam: Wiesz, kiedyś spróbuję zrobić swoją wersję! Naprawdę chciałam mieć poruszające się węże, superbrzydką, superstraszną twarz, naprawdę brzydkie zęby i wyglądać jak naprawdę długi grzechotnik. Wszystko jest tutaj ręcznie malowane. Pracowało nad tym około 15 osób i uważam, że wykonali fantastyczną robotę

Nie tylko Heidi Klum zaskoczyła na Halloween

A na co w tym roku postawiły polskie gwiazdy? Jak się okazuje, wśród nich równieżnie brakuje kreatywnych pomysłów. Małgorzata Rozenek przebrała się za inną miłośniczkę poprawiania urody - Kris Jenner, natomiast Maffashion zaskoczyła wszystkich, wcielając się w Joannę Senyszyn. Ciekawą stylizację zaprezentowali również Friz i Wersow, którzy zaczerpnęli inspirację z hitowego serialu Netflixa "Wednesday".

Mikołaj Bagiński postanowił z kolei zażartować z jurorki "Tańca z Gwiazdami" i to właśnie za nią przebrał się na Halloween, a Joanna Przetakiewicz wybrała mroczną charakteryzację Morticii Adamms. Zobaczcie koniecznie, jak polskie gwiazdy prezentowały się podczas tegorocznego Halloween.

