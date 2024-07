Już za kilka tygodni widzowie będą mogli zobaczyć, jak w programie "Azja Expres", który już zapowiada się wielkim hitem stacji TVN, poradziła sobie Hanna Lis. Była gwiazda Telewizji Publicznej w parze z Łukaszem Jemiołem wzięła udział w wyścigu, podczas którego musiała przebyć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie, mając do dyspozycji zaledwie 1 euro. Już w zwiastunie show możemy zobaczyć, jak zmęczenie i upał daje się we znaki wszystkim uczestnikom. Zapytaliśmy więc, czy Hanna Lis starała się ukryć zmęczenie na planie stosując makijaż. Co nam odpowiedziała?

Jeżeli człowiek wstaje o godzinie 4 nad ranem, budzi się na jakimś kawałku obcej podłogi, zmęczony, nieprzytomny i myśli wyłącznie o tym, żeby za chwilę znowu łapać stopa i dotrzeć na metę, to naprawdę ostatnią rzeczą, która jest kobiecie nawet potrzebna to jest kosmetyczka. Co było widać, umówmy się, że bywa, że wyglądam lepiej - żartowała Hanna Lis.

Co jeszcze Hanna Lis zdradziła w rozmowie z Party.pl? Posłuchajcie sami!

