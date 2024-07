Halina Mlynkova i Leszek Wronka od kilku miesięcy tworzą szczęśliwe małżeństwo oraz zgrany duet na płaszczyźnie zawodowej. Ostatnio jednak w mediach pojawiły się niepokojące informacje o rozstaniu pary. Jak donosiła wówczas prasa Leszek Wronka przestał być menadżerem piosenkarki, która jak się okazuje zastąpi Mahgdalenę Mielcarz w programie The Voice od Poland. Zobacz: Mlynkova poprowadzi kolejną edycję "The Voice". Jakie rady ma dla niej Mielcarz?

Doniesienia o rozstaniu z Leszkiem Wronką postanowiła skomentować sama Halina Mlynkova. Gwiazda z rozmowie z portalem 24opole.pl zdementowała plotki i zapewniła, że jej mąż nie zamierza rozpocząć współpracy z innymi artystkami.

- Pojawiły się plotki, że się rozdzieliliśmy jako duet,co jest oczywiście nieprawdą. To się nie zdarzyło i raczej nigdy się nie zdarzy. Od razu kiedy pojawiła się taka plotka, to Leszek dostał chyba 10 propozycji, żeby poprowadzić inne wokalistki. To też się nie zdarzy!- zdradziła Mlynkova