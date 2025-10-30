Małżeństwo Kasi Cichopek i Marcina Hakiela od dawna jest już przeszłością. Oboje zdążyli ułożyć sobie życie u boku nowych partnerów, a tancerz nawet doczekał się kolejnego dziecka. Nie jest jednak tajemnicą, że między ex małżonkami atmosfera wciąż jest bardzo napięta. Wątpliwości nie zostawiają nawet życzenia Hakiela dla nowożeńców, w których wbił im drobną szpilę.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub

W sobotę, 25 października, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochana para, znana z ekranów telewizorów, zdecydowała się na wyjątkową uroczystość, której szczegóły długo trzymano w tajemnicy. Ceremonia odbyła się w uroczym hotelu w Urszulinie, który został zamknięty na wyłączność dla Pary Młodej i ich gości. Wydarzenie było huczne i trwało aż dwa dni!

Na weselu bawiło się wiele gwiazd Polsatu i nie tylko, jak: Mateusz Gessler, Agnieszka Hyży czy Joanna Kurska z mężem. Co więcej, panna młoda zaprezentowała się w aż trzech kreacjach! Ślub został zaplanowany z rozmachem i z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Niewątpliwie było to najgłośniejsze wydarzenie tego roku.

Marcin Hakiel złożył życzenia byłej żonie i jej mężowi

Po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego media społecznościowe zalała lawina życzeń i ciepłych słów. Ku zdumieniu wszystkich, po kilku dniach głos zabrał również Marcin Hakiel - były mąż aktorki. Podczas wywiadu udzielonego Telemagazynowi na planie programu „99. Gra o wszystko”, nie tylko zachował dystans wobec medialnego zamieszania, ale również złożył nowożeńcom nietypowe życzenia.

Mam duży dystans. Załóżmy, że jak ktoś bardzo przesadza, to mówię, że nie chcę o tym rozmawiać, ale nie rusza mnie to. (...) Co tam można życzyć? Wierności, wolności i niech się bawią powiedział wyraźnie rozbawiony.

W przeciwieństwie do Marcina Hakiela, jego obecna partnerka – Dominika Serowska – nie zdecydowała się na rozwinięty komentarz. Zapytana przez dziennikarzy o to, czy chciałaby złożyć życzenia Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu, odpowiedziała jednoznacznie krótkim „nie”.

Głośne rozstanie Hakiela i Cichopek

Słowa Marcina Hakiela o "wierności i wolności" nie są przypadkowe. Warto przypomnieć, że tuż po rozstaniu z Katarzyną Cichopek, głośno opowiadał o kulisach rozpadu małżeństwa, zarzucając byłej już partnerce niewierność. Wyznał nawet, że musiał wynająć prywatnego detektywa, który utwierdził go w najgorszych obawach.

Kasia Cichopek nigdy jednak nie odniosła się publicznie do zarzutów Hakiela.

Zobacz także: Na jaw wyszły nowe wieści ws. Cichopek i Kurzajewskiego. Tego można było się spodziewać