Na InstaStories Dominiki Serowskiej pojawiło się niecodzienne ogłoszenie. Partnerka Marcina Hakiela zwróciła się bezpośrednio do swoich obserwatorów, pisząc, że poszukuje menedżera.

Partnerka Marcina Hakiela chce zostać w mediach na dłużej

Nie była to jednak przypadkowa informacja, Serowska podkreśliła, że jest to związane z jej coraz większą obecnością w mediach.

Z okazji mojego bycia w mediach szukam menedżera. Dajcie znać, jeśli kogoś znacie - zdradziła Serowska.

Ten ruch sugeruje, że Dominika zamierza wejść do świata show-biznesu z pełnym zaangażowaniem i profesjonalnym wsparciem. Jak wynika z jej wypowiedzi, Dominika Serowska nie planuje krótkiego epizodu w medialnej rzeczywistości. Wręcz przeciwnie jej słowa wyraźnie wskazują, że chce związać się z tą branżą na dłużej. Potrzeba menedżera to jasny sygnał, że zamierza rozwijać swoją obecność publiczną, uczestniczyć w projektach i zadbać o wizerunek. Taka decyzja może wynikać z rosnącego zainteresowania mediów jej osobą, które nasiliło się po związaniu się z Marcinem Hakielem.

Dominika Serowska dała się poznać szerszej publiczności jako partnerka znanego tancerza Marcina Hakiela. Para w lutym 2024 roku ogłosiła zaręczyny, a niedługo później powitała na świecie syna. Chłopcu nadali imię Romeo. Ich związek od początku wzbudzał duże emocje wśród internautów i mediów. Choć Dominika nie pochodziła z pierwszych stron gazet, jej obecność w mediach społecznościowych i relacja z Hakielem sprawiły, że zaczęto śledzić jej życie prywatne z coraz większą uwagą.

Marcin Hakiel, Dominika Serowska fot. eastnews ADAM JANKOWSKI/REPORTER