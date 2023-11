Reklama

Małżeństwo Justina Biebera i Hailey Baldwin budzi w mediach bardzo dużo emocji. Para nigdy oficjalnie nie skomentowała informacji o ślubie, a to otworzyło pole do plotek i domysłów. Niedawno Baldwin zmieniła na Instagramie nazwisko i zadbała o to, aby nazwę Hailey Bieber zastrzec jako znak towarowy. Nie uwierzycie, co zrobiła teraz matka Justina Biebera!

Osobiste życzenia mamy Biebera dla Hailey Baldwin!

Pattie Mallette, czyli mama Justina Biebera bardzo wspiera syna we wszystkich jego działaniach. Od razu polubiła Hailey i para miała jej błogosławieństwo. To dla Baldwin bardzo ważne, bo jak wiadomo jest osobą głęboko wierzącą. Matka Justina zdecydowała się złożyć modelce życzenia urodzinowe na Twitterze i napisała:

Wszystkiego najlepszego Hailey Baldwin! Kocham Cię! Jestem taka wdzięczna, że jesteś moją córką!!!

Te życzenia nie pozostawiają wątpliwości, że Justin Bieber i Hailey Baldwin są małżeństwem. Prawda?

Hailey Baldwin i Justin Bieber pobrali się ponoć na początku września

Justin Bieber i Hailey Baldwin nie potwierdzili jednak informacji o tym, że są po ślubie