Hailey Bieber, po tym jak wyszła za mąż za Justina Biebera, rozgrzewa co chwilę internautów do czerwoności. Wszyscy fani Hailey i Justina z niecierpliwością wyczekują ich potomka. Hailey wie, jak wykorzystać zamieszanie wokół tych plotek i jeszcze bardziej sama je podkręca! W jak sposób? Ostatnio paparazzi przyłapali ją na sesji zdjęciowej - Hailey pozowała w bikini, ale... zakrywała brzuszek! To nie koniec - ostatnio Hailey Bieber coraz częściej widywana jest w oversize'owych ubraniach, które - jak dobrze wiemy - idealnie zakrywają dodatkowe kilogramy czy np. wystający brzuszek, np. ciążowy!

Myślicie, że Hailey i Justin naprawdę spodziewają się dziecka? To byłby wspaniały prezent dla ich rodziny i fanów na zbliżające się święta!

