1 z 4

Hailey Bieber od kilku miesięcy jest żoną Justina Biebera. Modelka nie spodziewała się nawet, jak wielkim będzie to dla niej obciążeniem. Ich każdy krok śledzą bowiem media na całym świecie. Początkowo Hailey Baldwin nie mogła się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Jednak teraz wygląda na to, że oswoiła się z faktem, że jest znaną osobą. Świadczyć może o tym między innymi to, że Justin i Hailey zdecydowali się udzielić pierwszego bardzo obszernego wywiadu dla magazynu "Vogue". Oprócz tego modelka przestała się już ukrywać przed paparazzi. Teraz zdarza jej się nawet uśmiechnąć wprost do obiektywu.

Ostatnio jeden z fotoreporterów zdołał zrobić zdjęcie, na którym widać, co skrywa jej telefon. Jesteście ciekawi? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: Szokujące wyznanie Justina Biebera! Opowiedział o uzależnieniu od seksu