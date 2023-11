Hailey Bieber i Justin Bieber już niedługo będą świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Plotkuje się, że para chce urządzić drugą uroczystość. Tym razem Justin i Hailey mają ślubować miłość przed Bogiem. Od dawna najwięcej emocji budzi także rzekoma ciąża modelki. Czy Hailey Bieber faktycznie spodziewa się dziecka? Zobaczcie najnowsze zdjęcia, na których widać brzuszek gwiazdy!

Hailey Bieber jest w ciąży?

Justin Bieber nie jest najłatwiejszym partnerem. Muzyk wciąż leczy się bowiem na depresję. Oprócz tego przez długi czas nie potrafił zakończyć skomplikowanej relacji z Seleną Gomez. Media rozpisywały się na temat ich potajemnych schadzek. Hailey Bieber znosiła wszystko z godnością, ponieważ bardzo kocha swojego męża. Wspierała go również w walce z jego demonami z przeszłości.

Nic dziwnego, że ich fani z niecierpliwością czekają na moment, aż para ogłosi, że spodziewa się dziecka. Każde wyjście Hailey Bieber jest skrupulatnie analizowane. Fani próbują wypatrzeć u modelki pierwsze ciążowe krągłości. Nie jest to łatwe, ponieważ Hailey uwielbia oversize'owe stylizacje: za duże bluzy, spodnie boyfriendy. Jednak tym razem modelka zrobiła wyjątek!

Na najnowszych zdjęciach Hailey Bieber pozuje w bluzce, która sięga jej do pępka. Dzięki temu modelka rozwiała wszelkie wątpliwości co do swojego błogosławionego stanu. Wygląda na to, że żona Justina Biebera na razie nie zostanie mamą. Żałujecie?

Hailey Bieber odsłoniła idealnie płaski brzuszek

Wygląda na to, że na razie Bieberowie nie zostaną rodzicami

