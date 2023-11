2 z 4

Justin Bieber i Hailey Baldwin wybrali się na spacer po Nowym Jorku. Para wpadła między innymi do ich ulubionego lokalu na kawę. Co ciekawe, paparazzi niemal ominęli ich bez grama zainteresowania. Wszystko przez nietypowy ubiór młodej pary. Zarówno Hailey jak i Justin postawili bowiem na bardzo luźne, puchowe kurtki, dresy oraz bawełniane czapki typu beany. Do tego doprali sportowe buty. Fotoreporterzy nie byli do końca pewni, czy to ktoś znany... Zagraniczne media były bezlitosne - Justina i Hailey porównały do pary bezdomnych. Nie za ostro?

