Od dłuższego czasu plotkuje się, że Hailey Baldwin i Justin Bieber przymierzają się do powiększenia rodziny. Do tej pory były to tylko spekulacje. Jednak najnowsze zdjęcia pięknej modelki mogą sugerować, że te plotki mają w sobie źdźbło prawdy. Hailey Baldwin od dłuższego czasu stawia na luźne ubrania. Może to wskazywać, że pod nimi kryją się już pierwsze ciążowe krągłości... Zobaczcie naszą galerię i oceńcie sami!

