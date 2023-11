Nie żyje Janusz Glowacki. Dla mnie ktoś kto miał niezwykle "ucho" na to, co go otacza, kosmiczny zmysł obserwacji ludzi, zdarzeń, słów. Dla mnie to ktoś, kto napisał scenariusz do "Polowania na muchy" Wajdy. 1969 rok, a my wtedy, zanim zrobili to Amerykanie, pokazujemy tragikomiczny, brutalny obraz rodziny, rozpadu związku, bezkompromisowy obraz kobiety skupionej na karierze i mężczyzny, który w jej rękach jest jak potulna plastelina. Kiedyś rozmawiałam z nim o tym, zachwycona filmem i pytałam go, dlaczego jest tak niedoceniony, tak pomijany, choć dla mnie to jeden z lepszych filmów Wajdy, jedyny tak ironiczny, komediowy, ostry. Powiedział mi " wie pani, tak bywa". Może Polska nie była wtedy gotowa na na tak bezkompromisowy i prowokacyjny oraz boleśnie szczery film? Dzisiaj zobaczę sobie ten film. Genialna Braunek, Malanowicz, Skarzanka i Olbrychski. Świetny, niedoceniony, wiecznie młody film. Nic się nie zmieniło. Myślimy tak samo, kochamy tak samo, mamy podobne ambicje, mamy tylko może lepsze ciuchy a na muchy muchozol zamiast zwisających wszędzie plastrów. Jesteśmy dokładnie tacy jak wtedy celnie, z pazurem i dowcipem, opisał nas Glowacki a mistrz Andrzej Wajda wirtuozowsko sfilmował - napisała Karolina Korwin Piotrowska.