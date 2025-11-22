Zarówno Viki Gabor, jak i Roksana Węgiel rozpoczęły swoją karierę muzyczną w programie "The Voice Kids", a następnie triumfowały na Eurowizji Junior – Roksana w 2018 roku, a Viki w 2019. Choć ich początki wyglądały podobnie, dziś wyraźnie widać, że ich ścieżki zawodowe rozeszły się diametralnie.

Roksana Węgiel w mediach pojawiała się nie tylko dzięki swojej muzyce, ale także udziałowi w programie „Taniec z gwiazdami” oraz zaskakującemu ślubowi, który również wzbudził ogromne zainteresowanie. Z kolei Viki Gabor wolała skupić się na projektach muzycznych i artystycznych, jak występ w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” czy własna linia ubrań.

Chłodna relacja między Roxie Węgiel i Viki Gabor

Rzekomy konflikt Viki Gabor i Roxie Węgiel miał zacząć się od wypowiedzi młodszej wokalistki w jednym z wywiadów dla Vibez.pl, w którym wyraziła się krytycznie o promowaniu bielizny w mediach społecznościowych:

Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chce promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy

Wypowiedź ta została odebrana jako bezpośredni przytyk do Roksany Węgiel, która w tamtym czasie zamieszczała na Instagramie posty promujące bieliznę. W odpowiedzi Roxie w rozmowie z Wirtualną Polską odpowiedziała:

Zupełnie mnie nie zabolały. Tylko niech będzie konsekwentna w swoich słowach. Jest rozliczana ze swojej muzyki. Jestem dumna z tego, że reklamuję produkty, które są bliskie mojej codzienności. Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam

Viki Gabor nie chce wspólnego hitu z Węgiel?

Napięcie między dwiema gwiazdami młodego pokolenia zdaje się nie słabnąć. Ostatnio Viki Gabor została zapytana przez dziennikarkę portalu Kozaczek.pl o możliwość spotkania na kawie z Roksaną Węgiel lub wspólnego nagrania hitu.

Na pytanie: „Kawa z Roksaną Węgiel czy wspólny hit?”, Viki odpowiedziała krótko, ale dobitnie:

Podziękuję

Jej reakcja została opublikowana na TikToku i szybko obiegła sieć, wywołując burzę komentarzy i spekulacji na temat ich relacji.

