Na imprezie Verva Street Racing pojawiło się kilkanaście gwiazd w typowo casualowych stylizacjach. Wśród nich znalazły się Marta wierzbicka, Anna Wendzikowska i Aleksandra Kisio, które na tę okazję zdecydowały się założyć hit tego sezonu - wojskowe kurtki.

Marta Wierzbicka tego dnia postawiła na wygodę i zestawiła swoją ciemnozieloną kurtkę z czarnymi legginsami i swetrem w jesiennym kolorze. Podoba nam się codzienny styl w tym wydaniu, jednak nie do końca jesteśmy przekonani do jej nieco "znoszonych" butów. Anna Wendzikowska do swojego wojskowego looku dodała rockowe, naćwiekowane buty. Wyglądała stylowo i na luzie. Ostatnia z nich, Aleksandra Kisio, jako jedyna ten trend połączyła z wysokimi szykownymi butami i pastelowymi spodniami. Do zestawu dobrała długi naszyjnik i złoty zegarek, które dodały jej stylizacji kobiecości i szyku. Która z nich według nas najlepiej wygląda w wojskowej kurtce?

Tak wyglądały gwiazdy w wojskowych kurtkach na imprezie Verva Street Racing: