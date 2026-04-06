Szymański i Wnęk z „Top Model” ogłosili rozstanie. Doczekali się córki

Widzowie poznali Dominika Szymańskiego przy okazji 12. edycji programu „Top Model”. Uczestnik ostatecznie wygrał i szybko osiągnął popularność, a także sukces zawodowy. Ale to jeszcze nie wszystko. Przygoda z programem odmieniła też jego życie prywatne. W „Top Model” poznał Amelię Wnęk. Między uczestnikami szybko zaiskrzyło. Wkrótce para doczekała się córki. Niestety wszystko wskazuje na to, że ich związek to przeszłość.

Dominik Szymański i Amelia Wnęk się rozstali. „Byliśmy dla siebie ważnym etapem”

Internauci zauważyli, że gwiazdy „Top Model” przestały publikować romantyczne kadry. Na próżno też szukać ich razem podczas wyjść publicznych. W Wielkanoc Dominik Szymański wreszcie postanowił zabrać głos i rozwiać wszelkie wątpliwości. Model ogłosił, że nie jest już z Amelią Wnęk.

Zwycięzca „Top Model” zaznaczył, że choć od teraz oboje będą niezależni, to rozstanie nie oznacza końca ich rodziny. Poinformował też, że ich wspólna przeszłość wciąż jest dla niego ważna.

Byliśmy dla siebie ważnym etapem, nie pomyłką. I choć nasza historia skończyła się już jakiś czas temu, to wszystko, co sobie daliśmy, zostanie z nami na zawsze. Nasze rozstanie nie oznacza końca naszej rodziny. Oznacza nową, niezależną drogę dla każdego z nas przekazał.

To kolejne głośne rozstanie w polskim show-biznesie.

Amelia Wnęk i Dominik Szymański zostali rodzicami w 2024 roku

Najpopularniejsi uczestnicy 12. edycji „Top Model” szybko zaczęli rozwijać swój związek. Para najpierw adoptowała pieska. W marcu 2024 roku modele ogłosili, że spodziewają się dziecka. Od razu ujawnili, że mają już wybrane imię dla córki. Przyznali, że od razu postawili na Aurorę.

Co ciekawe, głębsza relacja między uczestnikami „Top Model” pojawiła się dopiero po programie. Dominik Szymański i Amelia Wnęk ujawnili, że czekali z ogłoszeniem ich związku. Najpierw chcieli się upewnić, że zależy im na czymś prawdziwym i poważnym. Gdy byli pewni, pochwalili się swoim uczuciem w mediach.

Szymański i Wnęk z „Top Model” ogłosili rozstanie. Doczekali się córki Instagram @dominikszymanski_