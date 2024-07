W akcji zorganizowanej przez sklep internetowy Moliera2.com, największe gwiazdy mody i show biznesu wypowiadają walkę podróbkom i zwracają uwagę na ryzyko zakupów w niesprawdzonych miejscach.

Akcja zorganizowana pod hasłem „I love you Moliera2.com” cieszy się ogromnym zainteresowaniem i poparciem gwiazd, które bez wahania przyłączają się do walki wypowiedzianej podróbkom. W ten sposób, wspólnie z salonem Moliera 2, edukują klientów jak istotne jest to, by projekty najlepszych domów mody kupować tylko w sprawdzonych miejscach.



Małgorzata Rozenek, Małgorzata Socha i Natalia Siwiec w akcji I love you Moliera2.com

W dobie zakupów online bardzo ważne jest, żeby mieć pewność, że wymarzona para szpilek lub torebka pochodzi z autoryzowanego salonu. W sieci pojawia się wiele butików oferujących luksusowe produkty, które szybko okazują się być podróbkami. Jeszcze nie wszyscy mają świadomość, że zakupy w takich miejscach to kradzież pomysłu, unikatowej historii domów mody oraz pracy wielu ludzi.



Joanna Krupa i Magda Gessler w akcji I love you Moliera2.com

Do akcji „I love you Moliera 2” dołączyli m. in.: Małgorzata Socha, Natalia Siwiec, Magda Gessler, Maffashion, Jessica Mercedes, Ewa Chodakowska, Beata Kozidrak, Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Patricia Kazadi.



Maffashion i Marina Łuczenko-Szczęsna w akcji I love you Moliera2.com

Ogromnie cieszy również fakt, że kolejne gwiazdy przyłączają się do akcji salonu Moliera 2, aby dalej edukować klientów jak ważne jest kupowanie tylko w sprawdzonych miejscach.

