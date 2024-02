Izabela Zeiske i jej bliscy przeżywają naprawdę trudne chwile. Niestety, okazuje się, że do szpitala trafiła mama Izy. Ostatnio gwiazda programu "Gogglebox" prosiła fanów o modlitwę za mamę, a teraz przekazała nowe informacje na temat jej stanu zdrowia. Czy Bunia, jak czule Joachim Zeiske nazywa swoją babcię, czuje się lepiej?

Izabela Zeiske jest jedną z bohaterek programu "Gogglebox. Przed telwizorem", a przed kamerą najczęściej pojawia się razem z ukochanym synem, Joachimem. W programie często mogliśmy zobaczyć również mamę Izy, której komentarze potrafiły rozbawić do łez. Niestety, wczoraj media obiegła niepokojąca wiadomość o Buni, babci Joachima. Kobieta trafiła do szpitala, a jej najbliżsi prosili fanów o modlitwę.

Przyjechaliśmy tylko właściwie tak na moment do domu. Chimek za chwilę wraca, ja muszę tutaj coś porobić. I powiem tylko jedno: bardzo was proszę o modlitwę za mamuchnę, bardzo was proszę o modlitwę i o zdrowie. Błagam was

prosiła Izabela Zeiske.