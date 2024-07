1 z 15

DJ Adamus świętował otwarcie wakacyjnego sezonu w wyjątkowy sposób. 24 czerwca w Klubie Capitol w Warszawie odbyła się pierwsza edycja jego festiwalu - Ibiza Camp ON! Festival, na której pojawili się m.in. Agnieszka Włodarczyk, Ola Ciupa, Paulla, Krzysztof Gojdź, Misheel Jargalsaikhan, Agnieszka Rylik, Marcin Czerwiński (Must Be The Music), Piotr Zelt, Ian Rooth, Artur Chamski, Marcin Klimczak z zespołem Magma, Andre Whyte, Mateusz Jarzębiak "Góral" (Top Model). Imprezę poprowadziła Klaudia Wiśniowska, a temperaturę, która i tak sięgała zenitu podgrzały Tancerki Samby - Carnival Stars, Tancerki Rising Stars Revue i Ludzie 'Led' Roboty! Ponadto, Dj Adamus zaskoczył wszystkich! Ogłosił, że w tym roku kończy karierę muzyczną!

Teraz zamierzam oddać się moim dwóm pozostałym pasjom: podróżom i gotowaniu. Od czasu do czasu połączę jednak przyjemne z pożytecznym, organizując chociażby festiwal taki jak ten - oznajmił DJ Adamus ze sceny.

Zobaczcie, kto jeszcze pojawił się na scenie!

