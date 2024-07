Gwiazdy podczas finału Got to Dance

1 z 22

Wczoraj odbył się wielki finał tanecznego show "Got to Dance". Zmagania wygrał ostatecznie rewelacyjny młody tancerz Michał "Kaczorex" Kaczorowski i to właśnie do niego trafił czek o wysokości 100 tysięcy złotych. Byli obecni również jurorzy z seksowną Joanną Liszowską na czele, a także gość specjalny czyli Kimberly Wyatt ze słynnego girsbandu Pussycat Dolls.

Zobaczcie galerię z finału: