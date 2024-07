1 z 16

W niedzielny wieczór odbył się drugi półfinał siódmej już edycji programu Must Be The Music. Tradycyjnie już nie zabrakło wielkich emocji i dość niespodziewanych rozstrzygnięć. Po zakończeniu show gwiazdy, jurorzy i uczestnicy pozowali na ściance - wyjątkiem była jedynie Kora, która nie zdecydowała się wyjść do fotografów, ale pozwoliła sobie robić zdjęcia za stołem jurorskim.

Zobacz: Bezlitosna Kora w drugim półfinale "Must Be The Music". Dostało się nawet... Rihannie

Tak prezentowały się gwiazdy "MBTM" we wczorajszym półfinale: