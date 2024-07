Natalia Kukulska w show-biznesie funkcjonuje praktycznie od urodzenia. Ma na swoim koncie niezliczoną ilość wspaniałych występów i przebojów, a do tego wszystkiego jest lubiana i szanowana przez ludzi w branży, o co w przypadku niektórych piosenkarek z takim stażem ciężko. Dowodem na to jest chociażby film wideo, który nagrali jej fani.

Fan klub Natalii zaprosił do udziału w projekcie wszystkich, którzy współpracowali z gwiazdą bliższe. Obecność niektórych nazwisk może być sporym zaskoczeniem. W ten sposób można poznać kilka smaczków z życia artystki, które zdradzają np. Justyna Steczkowska, Marika, Ewelina Flinta, Andrzej Piaseczny, Alicja Janosz, Magda Mielcarz, Hania Stach, Aleksandra Kwaśniewska, Maciej Musiał, Marcin Tyszka czy Ania Wyszkoni.

Lubicie twórczość Natalii?

