Lady Gaga i Kim Kardashian pokochały ten deseń. Obie mają na sobie pepitkową sukienkę Salvatore Ferragamo, która na obu paniach wygląda zjawiskowo!

Nie wszyscy jednak muszą gustować w tak totalnym looku. Jedna bądź dwie rzeczy w pepitkę w zupełności wystarczą.



Idąc właśnie tym śladem postanowiliśmy przejrzeć, sklepy dostępne w Polsce pod kątem pepitki. Zobacz, co znaleźliśmy!

Reklama

Od lewej: Bawełniana tunika Dorothy Perkins, ok. 195 zł, sukienka w drobną pepitkę Bialcon ok. 299 zł, sukienka w dużą pepitkę Bialcon, ok 299 zł, kaszkiet Lee ok. 89 zł, ołówkowa spódnica Next, ok. 139 zł, biustonosz Esotiq ok. 89 zł, sukienka Next, ok. 159 zł, sweterek H&M ok. 119 zł, buty Topshop ok. 139 zł, apaszka House ok. 39 zł, portfel House ok. 35 zł.

Reklama

jm