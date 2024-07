Nadeszło lato. W końcu jest słonecznie i ciepło, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak gwiazdy spędzają swój wakacyjny czas.

Okazuje się, że nie tylko się opalają, choć Joannę Krupę w przerwie kręcenia Top Model znajdziesz właśnie na leżaku, a Karolinę Malinowską nad polskim Bałtykiem. Za to Aneta Zając z koleżanką wybrała się na wrotki, które, jak się dowiedzieliśmy, uwielbia. Syn Justyny Steczkowskiej jest na Mazurach i, jak napisał, ma już wakacje. Oryginalnie, zamiast klaty, pokazał do tego plecy! Na Mazurach spotkasz też Karolinę Ferenstein-Kraśko z synami. Za to Jessica Mercedes wygrzewa się w słonecznej Grecji. Zobacz te gwiazdy i kilka innych, jak spędzały czas w upalny weekend i piękny poniedziałek.

Leon Myszkowski na Mazurach

Hahahaha ???? Leon już ma wakacje ???????????????? A photo posted by Leon Myszkowski (@leon_myszkovsky) on Jul 6, 2015 at 6:08am PDT

Aneta Zając na wrotkach

#nightskating #friend #ilovemylife @urszuladebska_official ???????????? A photo posted by Aneta Zajac (@anette.zajac) on Jul 3, 2015 at 12:42pm PDT

Karolina Ferenstein-Kraśko z synami na Mazurach

Weronika Rosati gdzieś w Ameryce

Me my red lips and paradise ???? A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on Jul 3, 2015 at 8:13pm PDT

Karolina Malinowska nad Bałtykiem

Lato. Bałtyk. Plaża. Pobierowo. #słońce #bałtyk #uśmiech #malinaplażuje #paszczurzenie #zabawa A photo posted by Karolina Malinowska (@karolamalina) on Jul 6, 2015 at 8:11am PDT

Jessica Mercedes w Grecji

my last lunch on #mykonos ????????⚓️???? @grecosholiday #greece #grecos #wielkiegreckiewakacje A photo posted by Jessica Mercedes Kirschner © (@jemerced) on Jul 4, 2015 at 12:33pm PDT

Joanna Jabłczyńska z psem Mecenasem jak zawsze sportowo

A photo posted by Joanna Jabłczyńska (@joannajablczynska) on Jul 5, 2015 at 1:07pm PDT

Joanna Krupa na leżaku

Edyta Herbuś z Mają Bohosiewicz

My juz gotowe do "Peletonu Gwiazd";) bedzie baaardzo aktywnie i zapowiada się wesoło! @majabohosiewicz #mamystajla #zyciejestpiekne #dzialamy #pedalowaniejestsuper #greenVelo #tvp A photo posted by Edyta Herbuś (@edytaherbus) on Jul 6, 2015 at 12:54am PDT

Ola Kwaśniewska na zwiedzaniu

#nieśpimyzwiedzamy A photo posted by A Niech Tam Kwaśniewska (@aleksandraleksandrowna) on Jul 4, 2015 at 2:12am PDT