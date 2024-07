1 z 18

Katarzyna Kwiatkowska, Agnieszka Włodarczyk, Izabela Zwierzyńska, Paulina Drażba i Marta Manowska, w towarzystwie polskich mediów, udały się w podróż do Maroka. Okazało się, że ten arabski kraj to wyjątkowe miejsce do nauki surfowania. Słońce, wysokie fale, wielbłądy leniwie spacerujące po plaży - w takich okolicznościach polskie gwiazdy odbyły swoje lekcje nauki surfowania na plaży w okolicach Agadiru.

Bakcyla połknęły wszystkie, oprócz Agnieszki Włodarczyk, która zamiast sportowych zmagań wolała kąpiele słoneczne. Najlepszymi surferkami okazały się Marta Manowska i Izabela Zwierzyńska.

Tak gwiazdy bawiły się w Maroku: