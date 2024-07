1 z 22

Poznaliśmy ich na ekranie, teraz pokazali się na scenie! I to świątecznej. TVN nagrała właśnie świąteczny koncert "Listy do M 2". Gwiazdy stacji, aktorzy z filmu "Listy do M 2" oraz specjalne zaproszeni wokaliści zaśpiewali świąteczne piosenki. Na scenie zobaczymy m.in. Katarzynę Bujakiewicz czy śpiewającego Piotra Adamczyka oraz Martę Żmudę-Trzebiatowską. Będzie też kilka zaskakujących duetów! Jak poszło aktorom? Usłyszmy w święta, bo emisja koncertu jest zaplanowana w tym czasie.

Największą muzyczną gwiazdą koncertu była Edyta Górniak!

Zobaczcie ZDJĘCIA ze świątecznej sceny "Listów do M2"!

