Gwiazdy na rozdaniu nagród Grammy 2013

Wczoraj w Los Angeles po raz 55. rozdane zostały najważniejsze na świecie muzyczne nagrody Grammy. Niedzielny wieczór bez wątpienia należał do dwóch debiutantów. Gotye i grupy fun - za przebój "We Are Young", którego jednym z producentów piosenki był 35-letni Polak Paweł Sęk. Poza tym statuetki powędrowały do: Kelly Clarkson, Adele, The Black Eyes Peas czy Ushera.

Udział w gali wzięły wszystkie największe gwiazdy świata muzyki. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć np. Beyonce w kombinezonie Osman, Katy Perry w kreacji Gucci, Adele w sukience z Atelier Giorgio Armani, Rihannę w projekcie Alaia czy Jennifer Lopez w sukni Anthony Vaccarello.

