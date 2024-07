1 z 11

Paulina Chylewska, Edyta Herbuś, Kuba Wesołowski, Antek Królikowski, Maciej Zakościelny, Karolina Gorczyca, Roma Gąsiorowska i wiele innych gwiazd pojawiło się na prezentacji wiosennej ramówki TVP 1 w siedzibie telewizji publicznej. Co widzowie zobaczą na wiosnę?

W ofercie m.in. „Bodo” – nowy polski serial o losach przedwojennej gwiazdy polskiego kina (w postać niezapomnianego artysty wcielili się: Antoni Królikowski, jako Bodo w młodości oraz Tomasz Schuchardt, jako dorosły artysta. W pozostałych rolach wystąpili m.in.: Agnieszka Wosińska, Mariusz Bonaszewski, Anna Pijanowska, Roma Gąsiorowska, Patricia Kazadi, Piotr Żurawski, Józef Pawłowski, Robert Gonera, Edyta Herbuś.), „Warto rozmawiać” Jana Pospieszalskiego i „Chodzi o pieniądze” Jacka Łęskiego, magazyn kulturalny „Pegaz”, premierowy spektakl Teatru Telewizji „Dom kobiet”, premierowe filmy dokumentalne a także nowe historie i lubiani bohaterowie w serialach „Strażacy” i „Ojciec Mateusz”.

Jak zwykle w czwartki wieczorem, o godz. 21:25, ludzkie problemy rozwiązywać będzie Elżbieta Jaworowicz w „Sprawie dla reportera”, a codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18:30 Agata Młynarska i Artur Orzech zapraszają na „Świat się kręci”. Natomiast kolejne „Wielkie Testy” pozwolą widzom sprawdzić swoją wiedzę m.in. z finansów.

Również dzieci znajdą wiosną ciekawą propozycję, na antenę Jedynki w nowej odsłonie wraca „Teleranek” (od 6 marca, niedziela, godz. 9:30). Natomiast 7 marca o godz. 20:25 w Teatrze Telewizji Jedynka pokaże premierowy spektakl „Dom kobiet” – inscenizację dramatu Zofii Nałkowskiej w reżyserii Wiesława Saniewskiego, z udziałem m.in.: Anny Polony, Danuty Stenki, Marii Pakulnis, Joanny Kulig.

Tradycyjnie muzyczną wiedzę widzów Jedynki sprawdzi Robert Janowski w „Jakiej to melodii?” (od poniedziałku do piątku, godz. 17:25 oraz w niedzielę, godz. 18:30). Na wyborne dania zapraszać będzie Karol Okrasa („Okrasa łamie przepisy”, sobota, godz. 13:30), Radek Brzózka, jak zwykle podejdzie do sprawy naukowo w „Jak to działa?” (niedziela, godz. 8:35), a Paweł Pochwała w programie „Cztery kąty, anioł piąty” będzie pomagał potrzebującym dzieciom i ich rodzinom (od 12 marca, sobota, godz.12:10).

Natomiast 5 marca o godz. 21:25 – specjalne wydarzenie dla wielbicieli Eurowizji. Jedynka wyemituje koncert Polskich Eliminacji do 61. Konkursu Piosenki Eurowizji. W trakcie tego koncertu widzowie wybiorą wykonawcę, który wystąpi podczas tegorocznego konkursu w Szwecji. 16 lutego br. Artur Orzech w programie „Świat się kręci” ogłosi listę osób, które wystąpią w polskich preselekcjach.

