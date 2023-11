1 z 6

Wiosna zbliża się wielkimi krokami i z tej okazji znane marki zaczynają prezentować swoje najnowsze kolekcje. Dziś odbyła się prezentacja wiosennej linii Mohito, która przyciągnęła tłum gwiazd! Na "czerwonym dywanie", a dokładnie zielonej ściance zaprezentowały się: Paulina Sykut, Paulina Krupińska, Katarzyna Zielińska, Natalia Klimas i Karolina Pisarek. Naszą uwagę zwracają oczywiście stylizacje gwiazd, obok których nie można przejść obojętnie!

Stylizacja, która robiła zdecydowanie największenie wrażenie, należała do Katarzyny Zielińskiej. Aktorka połączyła pastelowe barwy i wzory z pozoru zupełnie do siebie niepasujące i wyszła na tym świetnie! Katarzyna Zielińska miała na sobie płaszcz Reserved oraz spódnicę Bizuu.

Z kolei Sykut wybrała wzorzystą sukienkę marki Zaquad. Przeczytajcie więcej: Czerń na wiosnę? Paulina Sykut pokazała, że to totalnie możliwe – od stóp do głów w polskich markach! A Paulina Krupińska postawiła na klasyczny look, łącząc pastelowe chinosy z beżowym trenczem.

Zobaczcie wszystkie looki gwiazd w naszej galerii! Który z nich jest waszym zdaniem najbardziej hot?

