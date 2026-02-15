15 lutego warszawska Opera Narodowa zamieniła się w centrum najważniejszego wydarzenia kulturalnego tego miesiąca. Tego wieczoru odbyła się premiera "Kobiety bez cienia" w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Na wydarzenie tłumnie przybyły gwiazdy, które tego dnia postawiły na klasyczną elegancję w czarnym wydaniu.

Katarzyna Warnke postawiła na klasykę: czarna maxi z golfem i botki

Jedną z najbardziej komentowanych postaci wieczoru była Katarzyna Warnke. Aktorka zaprezentowała się w czarnej sukni maxi z golfem, która podkreślała jej sylwetkę i dodawała szyku całej stylizacji. Całość uzupełniła botkami oraz torebką. Warnke przyciągała spojrzenia i została doceniona za swoją prostotę połączoną z ponadczasowym wyczuciem mody.

Monika Olejnik zaskoczyła stylizacją

Największą uwagę przykuła jednak Monika Olejnik. Dziennikarka pojawiła się w gorsecie z dużym dekoltem oraz w asymetrycznej spódnicy o kroju bombki. Całość uzupełniła marynarką z prześwitami oraz szpilkami z czubkiem w szpic. Monika Olejnik ponownie udowodniła, że nie boi się eksperymentować z modą i potrafi zaskoczyć nietuzinkowym wyglądem.

Kto jeszcze pojawił się na wielkiej premierze?

Na premierze nie zabrakło również Marty Dąbrowskiej, która postawiła na czarny oversizowy garnitur. Wśród obecnych na premierze znaleźli się także Dorota Goldpoint, Hanna Bakuła, Wojciech Kolarski oraz Waldemar Pawlak. Wszyscy zgodnie wybrali czarne, eleganckie kreacje, wpisując się w motyw przewodni wieczoru. Goście pozowali na schodach Opery Narodowej, tworząc niezapomniany obraz tego wyjątkowego wydarzenia.

Zobaczcie galerię zdjęć!

Na zdj.: Hanna Bakuła, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Na zdj.: Dorota Goldpoint, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Na zdj.: Katarzyna Warnke, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Na zdj.: Marta Dąbrowska, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Na zdj. Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski/Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

