Wersow i Friz zdradzili płeć dziecka. Z tej okazji zorganizowali wielkie przyjęcie! 

Wszystko jasne! Weronika Sowa i Karol Wiśniewski zdradzili płeć swojego pierwszego dziecka! Najpopularniejsza para influencerów w Polsce zrobiła to oczywiście w wyjątkowy sposób - publikując na YouTubie nowe nagranie, tym razem pod tytułem "POZNALIŚMY PŁEĆ NASZEGO DZIECKA". Będzie chłopiec czy dziewczynka? Już wszystko jasne!

Płeć dziecka Wersow i Friz - będzie dziewczynka!

Wersow i Friz kilka tygodni temu ogłosili, że zostaną rodzicami. Ciężarna Weronika Sowa pokazała brzuszek w teledysku do piosenki "Ten jeden moment". Od tej pory fani jeszcze mocniej śledzą ich życie i z zapartym tchem czekają na kolejne informacje dotyczące dziecka. Teraz para zdradziła, jakiej będzie płci! Jak?

Na kanale Wersow na Youtubie pojawił się nowy filmik. Weronika urządziła dla swoich przyjaciół imprezę pod nazwą "Gender Reveal Party". Co to oznacza? Dopiero podczas takiego spotkania przyszli rodzice dowiadują się o płci swojego dziecka - informacja ta jest ukrywana przed nimi do samego końca, dzięki np. pomocy przyjaciół, którzy odbierają za nich wyniki USG. Tak też zrobiła Sowa! W jaki sposób więc Weronika i Karol dowiedzieli się o płci maleństwa? Ich bliscy wystrzelili confetti w danym kolorze - róż oznaczał dziewczynkę, a błękit chłopca.

W kulminacyjnym fragmencie nowego nagrania Wersow wszystko stało się jasne - confetti było różowe, a to oznacza, że Weronika i Friz będą mieli córkę!

Wersow i Friz tuż przed poznaniem płci dziecka poprosili swoich przyjaciół o obstawianie. Większość z nich postawiła na chłopca. Sami również mieli pewne podejrzenia - oboje jednak podejrzewali, że będzie to syn. Co ciekawe, Wersow zdradziła, że chciałaby mieć więcej niż jedno dziecko:

Ja mam tak, że zawsze bardzo chciałbym mieć pierwszego syna, potem córkę, żeby ten syn się opiekował córką. Ale jak przychodzi co do czego, to gdybym miała mieć jedno dziecko, to wolałabym mieć córkę bo z dziewczynką to wiesz, lepszy kontakt i w ogóle. I tak planuje mieć więcej dzieci więc jak będzie chłopiec pierwszy to będzie super, a jak będzie dziewczyna to będzie fajna, bo będzie słodka jako pierwsza - mówiła Sowa.

Wersow, tuż po tym, jak poznała płeć, nie mogła ukryć swojego zaskoczenia, ale i wielkiej radości:

Jestem mega zaskoczona, ale mega się cieszę [...] To dalej do mnie nie dociera, że to będzie dziewczynka - powiedziała Ja byłem pewny, że będzie niebieski - dodał Friz.

W trakcie imprezy bliscy pary zaczęli również proponować potencjalne imiona dla dziewczynki. Padło wiele typów, które spodobały się Weronice i Karolowi, m.in. Julia, Oliwia, Tosia, Helenka, Emma, Róża czy Rozalia. Sowa wie, że na pewno nie będzie to... Iga:

Iga kiedyś mi odbiła chłopaka - śmiała się influencerka.

Zobaczcie filmik Wersow! Parze serdecznie gratulujemy!

