Ostatni tydzień czerwca to dla celebrytów intensywny okres - to właśnie teraz odbywają się finalne imprezy sezonu. Na start w poniedziałkowy wieczór miał miejsce wielki pokaz Gosi Baczyńskiej. Tym razem odbył się on w atelier projektantki i tradycyjnie już pojawiła się na nim cała plejada zaprzyjaźnionych gwiazd. Nową kolekcję przyszły podziwiać m.in. Edyta Herbuś, Beata Sadowska, Katarzyna Zielińska, Karolina Malinowska czy Monika Olejnik.

Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia: