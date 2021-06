Gwiazdy na Paradzie Równości: Julia Kamińska, Małgorzata Rozenek, Kayah. Kto jeszcze pojawił się na marszu?

Julia Wieniawa jest jedną z gwiazd, które otwarcie wspierają ruch LGBT. Aktorka uczestniczyła w tegorocznej Paradzie Równości, która odbyła się w Warszawie. Niestety wracając z marszu Wieniawa była świadkiem bardzo nieprzyjemnej sytuacji, podczas której grupa mężczyzn napadła na chłopaków ubranych w tęczowe flagi. Co się wydarzyło po Paradzie Równości? Gwiazda umieściła obszerną relację z Parady Równości na swoim Instagramie. Do pewnego momentu były to filmiki na których widać, jak doskonale bawiła się w towarzystwie znajomych. Jednak ostatnia relacja jest zupełnie inna! Zdenerwowana aktorka opisuje na nagraniu bulwersującą sytuację, której była świadkiem : Wracałam z moją 14-letnią siostrą z Parady Równości. Nagle patrzymy, w centrum miasta na Placu Zbawiciela grupka nabitych kolesi w czapeczkach zaczęła wyzywać i napadła na grupę chłopaków, którzy również uczestniczyli w paradzie. Normalnie na moich oczach i mojej siostry ci kolesie zaczęli bezpodstawnie zaczepiać grupę ludzi, którzy byli ubrani w tęczowe flagi, zaczęli ich wyzywać - powiedziała Julia Wieniawa w nagraniu na Instastories. Julia Wieniawa jest oburzona takim zachowaniem: Uwierzcie mi, że nie ściemniam, koleś normalnie napluł pod nogi uczestnikowi marszu i to na moich oczach! - dodała Julia Wieniawa apeluje o wzajemny szacunek! Aktorka nawiązując do tej sytuacji przyznała, że takie marsze są potrzebne, aby promować tolerancję i pokazywać, jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka, nie ważne kim on jest. Gwiazda prosi, aby wyzbyć się hejtu i nienawiści i pozwolić każdemu żyć własnym życiem! Zobacz także : Julia Wieniawa mocno o Roksanie Węgiel: "Już jej nie lubią, bo..." Ma rację? ...