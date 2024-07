1 z 21

Co łączy Olę Ciupę, Tomasza Karolaka i Rafała Maślaka? Wszyscy wspierają ideę przeszczepu narządów! Udowodnili to dzisiaj w Łazienkach Królewskich podczas kolejnej edycji imprezy charytatywnej "Bieg po nowe życie", Inicjatywata uświadamia ludziom jak ważne, jest by świadomie oddawali swoje narządu do przeszczepów.

Dzisiaj pobiegli m.in. Rafał Maślak, Ola Ciupa, Marietta Żukowska, Paulina Sykut czy Piotr Gruszka. Znanych twarzy było dużo, dużo więcej. Zobaczcie, kto jeszcze się pojawił!

