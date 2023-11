1 z 4

Anna Lewandowska jako jedyna postawiła na wyróżniający jej stylizację kolor zielony. Trenerka połączyła wszystkie trendy wiosenno-letniego sezonu - wybrała bowiem sukienkę z bufkami, która podkreśla ramiona. Takie fasony to hit! Do tego sukienka miała wzór kwiatów, co oczywiście wiosną i latem także będzie królować. Nie zapominajmy jednak o zwierzęcych wzorach - Anna Lewandowska również wiedziała, że z nich nie rezygnujemy i wybrała odpowiednie buty. Jakby tego wszystkiego było mało, sukienka gwiazdy miała długość midi. Tak! To również najgorętsza długość najbliższych miesięcy.