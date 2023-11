2 z 7

Gigi Hadid prezentowała spinki na wybiegu, a to oznacza tylko jedno - jeśli coś znalazło się na pokazach u czołowych projektantów mody, to natychmiast trafi do sieciówek. Tak właśnie się stało i dzięki temu teraz my możemy wybierać i przebierać wśród różnych spinek. Ciekawy sposób na spinki? Dobierz je do kolczyków jak Gigi.